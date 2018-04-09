Сбил пешехода и скрылся: водитель Porsche получил условный срок за смертельное ДТП в Самаре

Самарский областной суд оставил в силе приговор 20-летнему водителю Porsche , который сбил насмерть пешехода в столице региона.

Смертельное ДТП произошло 11 августа на улице Стара-Загора — напротив кинотеатра «Шипка». В результате наезда погибла 51-летняя женщина. Пытаясь избежать наказания, автомобилист сбежал с места происшествия. Но правоохранителям удалось его задержать.

Впоследствии выяснилось, что за два года автомобилист 74 раза нарушил правила дорожного движения. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело. Суд заключил его под домашний арест и лишил прав на 14 месяцев.

В середине января Промышленный районный суд приговорил самарца к двум годам лишения свободы условно и запретил ему в течение года управлять транспортом.