Сбил пешехода и скрылся: водитель Porsche получил условный срок за смертельное ДТП в Самаре 

Самарский областной суд оставил в силе приговор 20-летнему водителю Porsche, который сбил насмерть пешехода в столице региона.
Смертельное ДТП произошло 11 августа на улице Стара-Загора — напротив кинотеатра «Шипка». В результате наезда погибла 51-летняя женщина. Пытаясь избежать наказания, автомобилист сбежал с места происшествия. Но правоохранителям удалось его задержать.
Впоследствии выяснилось, что за два года автомобилист 74 раза нарушил правила дорожного движения. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело. Суд заключил его под домашний арест и лишил прав на 14 месяцев.
В середине января Промышленный районный суд приговорил самарца к двум годам лишения свободы условно и запретил ему в течение года управлять транспортом.
— Защита виновника ДТП попыталась оспорить приговор в областном суде. Они посчитали, что решение суда чрезмерно суровое для молодого человека с положительной характеристикой. По их словам, осужденный помогал правоохранительным органам, полностью раскаялся и возместил материальный ущерб дочери погибшей. Но приговор оставили без изменения, — сообщили в областном суде.