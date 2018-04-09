Артамонов предложил разрешить велосипедистам не пропускать пешеходов 

9 апреля на рабочем заседании правительства Калужской области Анатолий Артамонов предложил добавить прав велосипедистам, выступив с соответствующей законодательной инициативой. Губернатор, в частности, высказался за то, чтобы внести в правила дорожного движения поправки, разрешающие велосипедистам не пропускать пешеходов на пешеходных переходах. Тогда у калужан появится дополнительный стимул пересесть с автомобиля на велосипед, считает губернатор. «Человек сидит в этой машине часами в этих пробках. И потом мы какого-то здоровья ждем от него. Какое может быть здоровье? Хорошо, не хочешь ходить пешком, поезжай на велосипеде. Мы говорим: „У нас нет велосипедных дорожек“. А как же обходятся в других местах и целых странах. Подавляющее большинство стран не имеет велосипедных дорожек в силу исторических особенностей этих городов. Они с узкими улицами. Там негде просто их делать, эти велосипедные дорожки, как и у нас в Калуге. Но есть закон о преимуществе велосипедиста перед всеми остальными участниками дорожного движения. В том числе — перед пешеходами. Велосипедист сшибает на переходе пешехода и не отвечает за это дело. Несет ответственность сам пешеход, который попал под велосипед. Не говоря уже об автомобилях. И тогда все пересаживаются на велосипед», — сказал он. По мнению губернатора, польза от этого будет всем — и участникам дорожного движения, который получат улицы без пробок, и водителям, которые, пересев на велосипеды, смогут поправить свое здоровье, и медикам, у которых уменьшится количество пациентов. Медики и должны быть «застрельщиками» этой инициативы, считает губернатор.