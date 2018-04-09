Ещё
Водителям не дадут уснуть за рулем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водителям не дадут уснуть за рулем 

Уралинформбюро 26 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Ученые МФТИ совместно с АО «Нейроком» работают над оборудованием, которое будет следить за состоянием водителя во время путешествия и не даст ему уснуть за рулем.
В основе ноу-хау — программное обеспечение, которое в режиме нон-стоп анализирует видео из кабины, а также изучает информацию, поступающую с закрепленных на теле шофера датчиков. В частности приборы фиксируют изменения положения головы водителя и то, насколько часто и на какое время он закрывает глаза.
Если система фиксирует высокую степень усталости, оператор дистанционно подает «рулевому» сигнал о том, что пора остановиться на ночлег.
"Подобное оборудование интересно не только профессионалам, которые много времени проводят за рулем транспортного средства, но и любителям. Пригодится оно транспортным и логистическим компаниям. Помимо оценки утомления водителя таким образом можно узнать, например, как много он говорил или переписывался по телефону, курил во время поездки", — цитируют руководителя лаборатории прикладных кибернетических систем МФТИ Тимура Бергалиева "Известия".
Стоит отметить, что в ближайшее время первые версии рабочего прототипа системы будут опробованы в реальных условиях на полигоне КамАЗа, передает "Уралинформбюро".
Уралинформбюро: последние новости
В Челябинске в аварии погиб пассажир "Яндекс. Такси" Взбесившийся лифт оторвал ногу казахстанке В Екатеринбурге иномарка протаранила девятитажку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС54
Toyota RAV4 стал бестселлером марки в России
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Российско-американский автозавод встал66
Новое поколение Lifan Solano представят в Пекине
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение