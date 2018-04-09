Водителям не дадут уснуть за рулем

Ученые МФТИ совместно с АО «Нейроком» работают над оборудованием, которое будет следить за состоянием водителя во время путешествия и не даст ему уснуть за рулем.

В основе ноу-хау — программное обеспечение, которое в режиме нон-стоп анализирует видео из кабины, а также изучает информацию, поступающую с закрепленных на теле шофера датчиков. В частности приборы фиксируют изменения положения головы водителя и то, насколько часто и на какое время он закрывает глаза.

Если система фиксирует высокую степень усталости, оператор дистанционно подает «рулевому» сигнал о том, что пора остановиться на ночлег.

"Подобное оборудование интересно не только профессионалам, которые много времени проводят за рулем транспортного средства, но и любителям. Пригодится оно транспортным и логистическим компаниям. Помимо оценки утомления водителя таким образом можно узнать, например, как много он говорил или переписывался по телефону, курил во время поездки", — цитируют руководителя лаборатории прикладных кибернетических систем МФТИ Тимура Бергалиева "Известия"