Приезжие лихачи портят статистику МВД

Аналитики МВД отмечают тенденцию к снижению аварийности, но одновременно с этим обращают внимание на новый тренд: рост числа аварий, произошедших по вине приезжих.

Соответствующие выводы были сделаны из доклада Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

Так, согласно отчету, за 12 месяцев 2017 года в России было зафиксировано 169,4 тыс. аварий с пострадавшими (—2,5% по сравнению с 2016 годом), в которых погибло 19 тыс. человек (—6%), ранено 215,3 тыс. (—2,6%).

Одновременно с этим аналитики отметили «ухудшение ситуации, связанной с аварийностью из-за нарушения ПДД водителями—гражданами стран СНГ». Количество таких происшествий увеличилось на 4,2% (до 4,2 тыс.), в них погибло 524 человека, ранено 5,93 тыс. граждан.

Напомним, в июне 2017 года в России легализовали белорусские водительские удостоверения. Позднее, в начале июля, киргизские водители получили тот же статус. То есть гражданам этих государств не нужно получать права в России — на территории РФ действуют их национальные ВУ. Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Спортивный тягач от натуги «выплюнул» моторАвтомобилистов предупредили о сезонной угрозеЦОДД: московские пробки не британцам мерить!