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В Сорочинске осужден 19-летний водитель, сбивший пешехода
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В Сорочинске осужден 19-летний водитель, сбивший пешехода 

ProOren 22 минуты назад
Накануне прошло судебное заседание по ДТП, в котором пострадал житель Сорочинского городского округа.
В июле 2017 года в полицию поступило сообщение об аварии на улице Карла Маркса. Правоохранители выяснили, что 19-летний житель города Сорочинска за рулем ВАЗа ощутимо превысил скорость и сбил пешехода.
В результате происшествия пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Водитель полностью признал вину и возместил моральный ущерб пострадавшему. По решению суда, автолюбителю назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.
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