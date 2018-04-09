В Сорочинске осужден 19-летний водитель, сбивший пешехода

Накануне прошло судебное заседание по ДТП, в котором пострадал житель Сорочинского городского округа.

В июле 2017 года в полицию поступило сообщение об аварии на улице Карла Маркса. Правоохранители выяснили, что 19-летний житель города Сорочинска за рулем ВАЗа ощутимо превысил скорость и сбил пешехода.

В результате происшествия пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Водитель полностью признал вину и возместил моральный ущерб пострадавшему. По решению суда, автолюбителю назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.