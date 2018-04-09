Молодого человека автомобиль сбил на Лесном проспекте

ДТП с участием пешехода произошло в воскресенье, 8 апреля, в карельской столице. ДТП с участием пешехода произошло в 22:54 на Лесном проспекте вблизи дома 44б в Петрозаводске, сообщает ГИБДД РК.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля « Рено Логан» допустил наезд на пешехода — мужчину 25 лет, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение,

— говорится в сообщении автодорожного ведомства. По всем фактам ДТП назначены проверки, обстоятельства происшествия устанавливаются.