Ещё
Молодого человека автомобиль сбил на Лесном проспекте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодого человека автомобиль сбил на Лесном проспекте 

Карельские вести 2 часа назад
ДТП с участием пешехода произошло в воскресенье, 8 апреля, в карельской столице. ДТП с участием пешехода произошло в 22:54 на Лесном проспекте вблизи дома 44б в Петрозаводске, сообщает ГИБДД РК.
По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Рено Логан» допустил наезд на пешехода — мужчину 25 лет, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение,
— говорится в сообщении автодорожного ведомства. По всем фактам ДТП назначены проверки, обстоятельства происшествия устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Столкновение микроавтобуса и электрички произошло в Крыму Групповое ДТП в Петрозаводске: есть пострадавший Юные спортсмены пострадали в жесткой аварии в Ленобласти
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
На тестах замечены новые модели LADA
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС54
Toyota RAV4 стал бестселлером марки в России
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение