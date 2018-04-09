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Автобус протащил по асфальту зажатую дверьми пенсионерку
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Автобус протащил по асфальту зажатую дверьми пенсионерку 

Вести.Ru 9 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Ангарске автобус протащил по асфальту пенсионерку, которую зажало дверями. Женщина оказалась в больнице, а инцидентом, который зафиксировала камера наблюдения, заинтересовались следователи.
ЧП произошло днем 6 апреля на остановке «Радуга» на улице Чайковского. Женщина неторопливо спускалась по ступенькам, но стоило ей одной ногой коснуться асфальта, как двери закрылись.
"Мне не видно ее было, там пассажир сидел. Перед ней даже люди выходили. Я смотрю, никого нет, ну, я включил поворот, только тронулся, и в этот момент мне кричат «Остановись!». Ей дверью зажало ногу, она упала", — рассказал водитель злополучного автобуса, следовавшего по маршруту №8.
Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными травмами и ушибами. Следователи проверяют водителя на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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