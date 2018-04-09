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Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Калугой
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Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Калугой 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Днем 7 апреля на 154-м километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе 44-летний водитель Hyundai, ехавшего в сторону Калуги, не справился с управлением и врезался в разделительное металлическое ограждение. После этого машину отбросило на краевое ограждение. Фото УГИБДД по Калужской области По сообщению УГИБДД по Калужской области, в этой аварии пострадали трое — водитель и двое его пассажиров — 41-летняя женщина и трехлетний мальчик. Самые серьезные травмы получил водитель. Он был госпитализирован и переломом позвоночника. Женщина и ребенок отделались ссадинами.
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