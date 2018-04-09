Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Калугой 

Днем 7 апреля на 154-м километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе 44-летний водитель Hyundai, ехавшего в сторону Калуги, не справился с управлением и врезался в разделительное металлическое ограждение. После этого машину отбросило на краевое ограждение. Фото УГИБДД по Калужской области По сообщению УГИБДД по Калужской области, в этой аварии пострадали трое — водитель и двое его пассажиров — 41-летняя женщина и трехлетний мальчик. Самые серьезные травмы получил водитель. Он был госпитализирован и переломом позвоночника. Женщина и ребенок отделались ссадинами.