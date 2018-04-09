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Юные спортсмены из Архангельской области попали в серьезное ДТП под Петербургом
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Юные спортсмены из Архангельской области попали в серьезное ДТП под Петербургом 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Семеро вельчан, пятеро из которых подростки, пострадали в ДТП на 462 километре трассы Вологда — Новая Ладога. Авария произошла сегодня около 1:15.
Автомобиль Acura, в котором находились пятеро детей 13–16 лет и двое взрослых, столкнулся с грузовиком МАЗ с полуприцепом, а затем врезался в еще один грузовик Scania. Кроме вельчан пострадал водитель МАЗа.
— Их жизни ничего не угрожает. К нам поступили восемь человек, трое взрослых и пятеро детей. Один подросток и взрослые находятся в травме, остальные в хирургии. Лечим, — рассказала заместитель главного врача Тихвинской межрайонной больницы по организационно-методической работе Медведчикова Надежда.
Дети возвращались домой из Пскова, куда ездили на Первенство северо-западного федерального округа по самбо. Правила безопасности были соблюдены, дети пристегнуты ремнями.
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