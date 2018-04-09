В поисках дефектов: Минтранс приступил к гарантийному осмотру Московского шоссе

Все провалы, трещины и ямы на Московском шоссе и улице Ново-Садовой в Самаре подрядчик должен устранить за свой счет. Список дефектов сформируют сотрудники регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог.

— С понедельника начинаем гарантийный осмотр Ново-Садовой и Московского шоссе. На все выявляемые гарантийные дефекты выпишем акты и передадим подрядчику, — сообщили в министерстве.

Реконструкцию Московского шоссе начали в 2014 году. Сначала работы шли на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта, заменили бордюрный камень, обновили старые и организовали новые пешеходные дорожки, поменяли опоры освещения. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.

Второй этап реконструкции — от проспекта Кирова до 23-го километра. Он включал в себя строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Движение по второму тоннелю в обе стороны открыли 23 июля. Машины по развязке на пересечении Московского шоссе и Кирова пустили в начале сентября.

Все работы на магистрали завершились в конце прошлого года. Однако самарцы уже не раз замечали образовавшиеся дефекты на магистрали и на близлежащих тротуарах.

В марте в районе пересечения шоссе с улицей Потапова возникла поперечная трещина. А на тротуарах около перекрестка с Бубнова и на Мехзаводе провалилась плитка. А в конце прошлой неделе дефекты дорожного покрытия выявили на пересечении с улицей Врубеля.

На улице Ново-Садовой проводили капитальный ремонт. Одним из главных украшений улицы стал бульвар на разделительной полосе.