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В США школьный автобус врезался в эстакаду, пострадали более 40 человек
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В США школьный автобус врезался в эстакаду, пострадали более 40 человек 

Свободная пресса 22 минуты назад
Фото: planet-today.ru
В Нью-Йорке на Лонг-Айленде школьный автобус, перевозивший 44 человека, врезался в пролет эстакады.
Как сообщается, в результате аварии автобус лишился крыши. Представитель полиции штата рассказал, что пострадали 42 пассажира, многие из них получили серьёзные травмы.
По информации местных СМИ, автобус забрал из международного аэропорта имени Джона Кеннеди группу школьников, вернувшихся из поездки в Европу.
Виновником аварии называют водителя автобуса, который допустил столкновение с эстакадой из-за незнания особенностей местного движения на автомагистралях, пишет РИА Новости.
Ранее «СП» сообщала, что десять пассажиров пострадали в Екатеринбурге в результате столкновения пассажирского автобуса ПАЗ со столбом освещения.
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