КамАЗ спровоцировал аварию в Краснодаре и скрылся с места ДТП

Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. ДТП произошло в Юбилейном микрорайоне. Очевидцы выложили видео в социальные сети.

8 апреля около 11:30 КамАЗ при осуществлении маневра проезда кольца допустил столкновение с легковым автомобилем, двигавшемся в попутном направлении, а затем врезался в грузовой автомобиль, стоявший на светофоре.

Авторы поста уточняют, что водитель КамАЗ покинул место аварии.

Участники ДТП предлагают водителю мирное урегулирование последствий, в случае, если он выйдет с ними на связь.