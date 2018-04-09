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КамАЗ спровоцировал аварию в Краснодаре и скрылся с места ДТП
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КамАЗ спровоцировал аварию в Краснодаре и скрылся с места ДТП 

Новая Кубань 31 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. ДТП произошло в Юбилейном микрорайоне. Очевидцы выложили видео в социальные сети.
8 апреля около 11:30 КамАЗ при осуществлении маневра проезда кольца допустил столкновение с легковым автомобилем, двигавшемся в попутном направлении, а затем врезался в грузовой автомобиль, стоявший на светофоре.
Авторы поста уточняют, что водитель КамАЗ покинул место аварии.
Участники ДТП предлагают водителю мирное урегулирование последствий, в случае, если он выйдет с ними на связь.
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 Ещё 2 источника 
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