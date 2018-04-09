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В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ
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В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ 

Авторадио 2 часа назад
За прошлый год в России произошло 170 тыс. аварий с пострадавшими. Это данные научного центра безопасности дорожного движения МВД, пишет «Коммерсант». В ДТП погибли 19 тысяч человек. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Ранения получили 215 тысяч. Это тоже чуть меньше прошлогоднего показателя. Но есть и негативные тенденции. Так, увеличилось число аварий по вине приезжих из стран СНГ — на 4%. Напомню, что в 2017-ом гражданам Белоруссии и Киргизии разрешено работать водителями на территории России, не сдавая экзамены в ГИБДД (достаточно национальных прав). Жители остальных стран должны учиться и проходить тестирование. С первого раза проверку проходят лишь около 10%, говорили ранее в Госавтоинспекции.
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