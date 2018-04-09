Маршрутка с открывшимися на ходу дверьми попала на видео в Челябинске

Двери маршрутного такси распахнулись во время движения в Челябинске, видеозаписью инцидента житель города поделился в соцсети.

По словам автора ролика, неисправность микроавтобуса он заметил утром 9 апреля во время движения в районе остановки «Магазин Патриот» на Комсомольском проспекте.

«Так как это был не час пик и народу почти не было в салоне, обошлось без пострадавших. Возможно, кто-то открыл дверь из любопытства, либо водитель забыл закрыть или на кочках растряслась», — прокомментировал произошедшее челябинец.

Напомним, ранее следователи в Челябинске начали проверку перевозчика, в чьём микроавтобусе также на ходу открылись задние двери, и из них выпал маленький ребёнок.