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Появилось видео момента ДТП на Ново-Садовой — Шверника, где пешехода придавило к столбу
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Появилось видео момента ДТП на Ново-Садовой — Шверника, где пешехода придавило к столбу 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Стали известны подробности аварии на пересечении Ново-Садовой и Шверника в Самаре. В пятницу, 6 апреля, здесь столкнулись Renault и KIA. В результате ДТП пострадал пешеход. Корейская иномарка прижала его к столбу. Фото и видео с места ДТП очевидцы разместили в группе «ДТП Самара».
Renault отбросил KIA в столб
— К парню и к водителю Renault сразу подбежали много людей. Кто-то поспешил оказать первую помощь пострадавшему, другие оставили свои контакты как свидетели, — рассказали пользователи соцсетей. — Некоторые водители пошли на нарушение правил парковки, чтобы помочь пешеходу.
Врачи забрали пострадавшего в больницу. По словам очевидцев, медики диагностировали у мужчины сотрясение мозга и ушибы.
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