Появилось видео момента ДТП на Ново-Садовой — Шверника, где пешехода придавило к столбу

Стали известны подробности аварии на пересечении Ново-Садовой и Шверника в Самаре. В пятницу, 6 апреля, здесь столкнулись Renault KIA . В результате ДТП пострадал пешеход. Корейская иномарка прижала его к столбу. Фото и видео с места ДТП очевидцы разместили в группе «ДТП Самара».

Renault отбросил KIA в столб

— К парню и к водителю Renault сразу подбежали много людей. Кто-то поспешил оказать первую помощь пострадавшему, другие оставили свои контакты как свидетели, — рассказали пользователи соцсетей. — Некоторые водители пошли на нарушение правил парковки, чтобы помочь пешеходу.

Врачи забрали пострадавшего в больницу. По словам очевидцев, медики диагностировали у мужчины сотрясение мозга и ушибы.