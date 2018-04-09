Южноуралец сел на 2 года за гибель водителя «неотложки»

Суд вынес приговор 47-летнему южноуральцу, по вине которого в ДТП погиб водитель скорой помощи. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Он проведет 2 года в колонии-поселении, а также заплатит более 830 тысяч рублей потерпевшей стороне. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Авария произошла 25 июня 2017 года на 155-м километре трассы Южноуральск — Магнитогорск. 47-летний водитель легкового Mercedes врезался в попутную карету скорой помощи. От удара обе машины вылетели в кювет, иномарка загорелась. Нарушитель, несмотря на сломанную голень, сбежал с места ДТП. Его разыскали спустя несколько часов. Фельдшера и водителя скорой помощи госпитализировали. На следующий день шофер скончался.

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