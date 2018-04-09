В Воронежской области 12-летнего мальчика укусила змея: ребёнок попал в реанимацию

Гадюка ужалила школьника, когда тот намотал её на руку. В Лисках 12-летнего мальчика ужалила гадюка в субботу, 7 апреля. Ребёнка в тот же день доставили в воронежскую областную детскую больницу. Больше суток он пробыл в реанимации под пристальным наблюдением врачей. Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает, его планируют перевести в отделение, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в больнице. Первый инцидент со змеёй в 2018 году случился, когда змеи ещё не проснулись. Его спровоцировал сам пострадавший. Во время прогулки мальчик нашёл змею и намотал её на руку. Гадюка тут же ужалила ребёнка.