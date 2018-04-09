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В Башкирии каждый пятый пострадавший в ДТП становится инвалидом
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В Башкирии каждый пятый пострадавший в ДТП становится инвалидом 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Каждый пятый человек, пострадавший в ДТП, становится инвалидом, такие данные были озвучены на круглом столе, прошедшем 6 апреля в рамках форума «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан».
Главный внештатный специалист по координации организации деятельности травматологических центров минздрава Башкирии, главный врач ГКБ №21 Уфы Гульнара Мустафина отметила, что в республике сформирована трехуровневая система травматологических центров — сегодня в Башкирии их 68. Головным травмоцентром является ГКБ №21. В регионе функционируют 6 травмоцентров 1-го уровня, 19 — 2-го уровня, оказывающих медицинскую помощь травматологического, нейрохирургического профилей и 43 травмоцентра 3-го уровня, оказывающих медицинскую помощь общего хирургического профиля.
Главный врач Республиканской станции скорой медпомощи Марат Зиганшин сообщил, что в республике работает достаточное количество круглосуточно работающих бригад скорой медицинской помощи — более 300. Все автомобили оснащены ГЛОНАСС.
Как отметили выступающие, автомобильные дорожно-транспортные происшествия наносят экономике и обществу огромный социальный, материальный и демографический ущерб. Около 20% пострадавших становятся инвалидами. Треть погибших составляют люди активного трудоспособного возраста, 4,5% из числа погибших — дети.
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