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Уголовная ответственность грозит таксисту, перевозившему пассажиров по закрытой переправе на реке Бирюсе
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Уголовная ответственность грозит таксисту, перевозившему пассажиров по закрытой переправе на реке Бирюсе 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Услуги, не отвечающие требованиям
безопасности жизни и здоровья потребителей, оказывал житель поселка
Новобирюсинский Иркутской области. Водитель легкового автомобиля
накануне был задержан патрульной группой в ходе рейда по потенциально
опасным местам на водных объектах.
Таксиста, осуществлявшего перевозку
пассажиров по переправе на реке Бирюсе, закрытой из-за  неудовлетворительного состояния льда, остановили в районе населенного
пункта Мирный. Мужчина занимается частным извозом регулярно. Опасный
путь предпочитает для экономии топлива и сокращения времени.
Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам:
«В ноябре 2017 года мужчина уже  привлекался к ответственности за аналогичное преступление — оказывал
платные услуги по перевозке пассажиров по льду в отсутствие ледовой
переправы. Но с учетом признания им вины судом уголовное дело было
прекращено. Сейчас мужчине вряд ли удастся избежать серьезного
наказания».
Межведомственной группой, состоящей из  госинспекторов по маломерным судам, сотрудников Тайшетского линейного
отдела МВД России на транспорте, факт перевозки людей по льду
зафиксирован. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по  признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного
Кодекса Российской Федерации.
В Иркутской области продолжается закрытие
ледовых переправ. На сегодняшний день в 6 районах области действуют
13 таких дорог для безопасного пересечения водных объектов: шесть — в  Киренском, по две — в Бодайбинском, Мамско-Чуйском районах, по одной — в  Усть-Кутском, Катангском, Нижнеилимском районах. Мониторинг состояния
льда на них осуществляется несколько раз в сутки, при малейших
негативных изменениях его структуры переправы будут закрыты.
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