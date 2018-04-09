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В Орле под колёса «Чери» попала женщина
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В Орле под колёса «Чери» попала женщина 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 8 апреля, на Бульваре Молодёжи областного центра.
По информации пресс-службы ГИБДД по Орловской области, около 12 часов 45 минут водитель автомобиля «Чери» начиная движение в районе дома № 6 по Бульвару Молодежи, допустил наезд на 43-летнюю женщину.
В результате аварии жительница Орла была травмирована. После осмотра медиками в травмпункте, ей было назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.
Сообщение В Орле под колёса «Чери» попала женщина появились сначала на РИА 57.
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