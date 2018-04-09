В Орле под колёса «Чери» попала женщина

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 8 апреля, на Бульваре Молодёжи областного центра.

По информации пресс-службы ГИБДД по Орловской области, около 12 часов 45 минут водитель автомобиля « Чери » начиная движение в районе дома № 6 по Бульвару Молодежи, допустил наезд на 43-летнюю женщину.

В результате аварии жительница Орла была травмирована. После осмотра медиками в травмпункте, ей было назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.