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В США автобус с детьми врезался в эстакаду: более 40 пострадавших
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В США автобус с детьми врезался в эстакаду: более 40 пострадавших 

Мир24 1 час назад
Фото: Главный региональный
Автобус со школьниками врезался в пролет эстакады в штате Нью-Йорк (США), в результате пострадали более 40 человек, передает телеканал «МИР 24».
Инцидент произошел в воскресенье вечером на Лонг-Айленде. По данным полиции, всего в результате ДТП пострадали 42 человека из 44, находившихся в автобусе, сообщает ABC. В результате столкновения крыша автобуса была снесена.
Автобус вез школьников из международного аэропорта имени Джона Кеннеди после поездки в Европу. В полиции также заявили, что водитель автобуса «не был знаком с местными особенностями движения на автомагистралях».
Ранее ДТП с тяжелыми последствиями произошло в Канаде, где в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 14 хоккеистов молодежной команды «Гумбольдт Бронкос» в возрасте от 16 лет до 21 года.
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