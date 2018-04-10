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Под Белгородом задержали водителя, насмерть сбившего 42-летнего пешехода
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Под Белгородом задержали водителя, насмерть сбившего 42-летнего пешехода 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Чернянском районе 49-летний водитель «шестёрки» насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария случилась около 21.00 9 апреля в селе Лозное. Пьяный 49-летний водитель за рулём «шестёрки» ехал по улице Молодежной в сторону улицы Центральной и сбил 42-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Правоохранителям удалось задержать преступника. Пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
Всего за минувшие сутки случилось шесть ДТП, в результате которых один человек погиб и пятеро пострадали.
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