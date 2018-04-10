Под Белгородом задержали водителя, насмерть сбившего 42-летнего пешехода

В Чернянском районе 49-летний водитель «шестёрки» насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщила пресс-служба регионального МВД

Авария случилась около 21.00 9 апреля в селе Лозное. Пьяный 49-летний водитель за рулём «шестёрки» ехал по улице Молодежной в сторону улицы Центральной и сбил 42-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Правоохранителям удалось задержать преступника. Пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

Всего за минувшие сутки случилось шесть ДТП, в результате которых один человек погиб и пятеро пострадали.