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Сотни брошенных машин уберут с улиц Ростова
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Сотни брошенных машин уберут с улиц Ростова 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Брошенные и ржавеющие автомобили, годами стоящие на улицах и во дворах города, уберут с улиц города. Об этом рассказала директор департамента ЖКХ и энергетики Ростова Анна Нор-Аревян.
В Ростове таких автомобилей, мешающих проезду и проходу, сотни. Только во время одного рейда по Первомайскому району сотрудники городской администрации насчитали больше 60 машин.
— Брошенный транспорт на улице — это недопустимо, также как и кучи мусора и грязные витрины. Раньше у нас не было законных оснований для того, чтобы убрать такие автомобили. Но сейчас мы разработали новое постановление, которое позволит это сделать. В нем есть определения, что такое брошенный транспорт. Мы планируем принять его через месяц, — рассказала Анна Нор-Аревян.
О том, какие машины будут подходить под понятие «брошенный транспорт», точно будет известно только через месяц.
На этой неделе стало известно, администрация Ростова создаст службу эвакуации, чтобы разгрузить улицы от паркующихся где попало водителей.
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