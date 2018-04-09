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В Ростове собрали более 1000 подписей за обособление трамваев от машин
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В Ростове собрали более 1000 подписей за обособление трамваев от машин 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону за три недели активисты Артемий Зайцев и Илья Наздрашов собрали более 1000 реальных подписей за выделение трамвайной линии на улице Максима Горького. Об этом они рассказали в социальных сетях. Из предложенного видеоролика видно, что жители донской столицы разных возрастов охотно ставят свои подписи и готовы на камеру заявить о том, что это правильное решение. В своих речах они ссылаются на опыт европейских и российских городов.
Артемий Зайцев уточняет, что ограждение трамвайных путей от автомобилей полосой разметки (и установленными знаками, запрещающими на них выезд) или бордюром позволит ускорить рельсовый транспорт и сделать движение более регулярным.
«Для сравнения, в Москве обособляют 100% трамвайных путей. В Перми и Краснодаре трамвай давно обособлен. Там нет проблемы с задержками трамвая по 20–40 минут из-за пробок и ДТП. В час пик трамваи едут нормально. А у нас стоит весь транспорт, трамваи в том числе», — отметил активист. Чтобы обращение горожан было весомее, сбор подписей продолжается дальше.
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