Легковушка влетела в фуру: есть пострадавшие

Страшная авария произошла рано утром в воскресенье на 3-м километре автодороги «Владимир-Радужный». Легковушка влетела в фуру, которая, по всей видимости, была припаркована на обочине трассы. На месте аварии работало более 16 человек, в том числе и медики, которые осмотрели пострадавших.

По словам очевидцев в легковушке во время аварии пострадали два человека — пассажиры. У них диагностировали сильные ушибы и переломы. Их доставили в « Красный крест ». Водитель грузовика повреждений не получил.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»