Легковушка влетела в фуру: есть пострадавшие 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Страшная авария произошла рано утром в воскресенье на 3-м километре автодороги «Владимир-Радужный». Легковушка влетела в фуру, которая, по всей видимости, была припаркована на обочине трассы. На месте аварии работало более 16 человек, в том числе и медики, которые осмотрели пострадавших.
По словам очевидцев в легковушке во время аварии пострадали два человека — пассажиры. У них диагностировали сильные ушибы и переломы. Их доставили в «Красный крест». Водитель грузовика повреждений не получил.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»