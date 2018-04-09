Водителю Mitsubishi запретили покидать Новосибирск из-за сбитой на «зебре» девушки

В Новосибирске завершился суд над пожилым водителем Mitsubishi , который летом прошлого года сбил студентку на улице Петухова, недалеко от остановки «Завод ЖБИ-1».

«Он пояснял, что, увидев пешехода на переходе, применил экстренное торможение, но не успел остановиться, в результате чего был совершен наезд», — рассказала корреспонденту НГС гособвинитель, помощник прокурора Кировского района Новосибирска Виктория Эртель.

ДТП произошло 21 августа 2017 года в 17:40 возле здания № 35 на улице Петухова, уточнил инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.

По данным ГИБДД, водитель Mitsubishi RVR ехал со стороны улицы Бородина в направлении Хилокской и сбил 23-летнюю девушку, которая вышла на нерегулируемый пешеходный переход с правой стороны от машины. Как пояснила Виктория Эртель, студентка НГПУ шла по пешеходному переходу спокойным шагом.

Сам водитель объяснял автоинспекторам, что перед ДТП ехал со скоростью 60 км/час во втором ряду, а справа от него были грузовики.

После ДТП 71-летний водитель вышел из машины и начал помогать пострадавшей.

«Девушка лежала на трамвайных путях. Он достал куртку из своего автомобиля, подложил под голову сбитой девушке, кто-то из людей, подошедших к месту происшествия, вызвал скорую помощь. До приезда скорой помощи девушка находилась в сознании, он написал на листке бумаги свои данные — адрес проживания, контактный телефон и передал девушке», — описала ситуацию Виктория Эртель.

По словам гособвинителя, скорая увезла девушку в больницу, врачи осмотрели и отпустили её домой. На следующей день студентке стало хуже, и она снова обратилась за помощью. Экспертиза показала, что у девушки черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга средней степени тяжести, треснул череп: разошёлся венечный шов.

В итоге водитель Mitsubishi оказался на скамье подсудимых. Как уточнила Виктория Эртель, свою вину он признал, сожалел о произошедшем и ещё во время расследования уголовного дела выплатил пострадавшей 10 тысяч рублей.

Сегодня, 9 апреля, Кировский районный суд Новосибирска признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил его к одному году ограничения свободы.

Как пояснила Виктория Эртель, во время отбывания наказания осуждённому нельзя будет выезжать из Новосибирска и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Отмечаться в ней он должен каждый месяц. В течение году ему нельзя будет садиться за руль.

«К смягчающим обстоятельствам было отнесено полное признание вины в совершённом преступлении, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, пожилой возраст подсудимого, состояние здоровья супруги (у неё третья группа инвалидности), совершение преступления впервые. Также частичное добровольное возмещение ущерба, причинённого преступлением, явка с повинной и государственная награда: указом президента Российской Федерации от 20 июня 2006 года [подсудимый] награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени», — сообщила гособвинитель.

По её словам, также суд удовлетворил гражданский иск пострадавшей девушки: водитель должен выплатить ей компенсацию морального вреда (290 тысяч рублей) и возместить расходы на лечение (21,5 тысячи рублей).

Приговор в законную силу ещё не вступил.

В прошлом месяце в Новосибирске завершился суд над водителем «Газели», который осенью прошлого года насмерть сбил пожилую женщину в Пашино. Свою вину осуждённый признал и выплатил родственникам погибшей полмиллиона рублей. Его приговорили к году колонии.