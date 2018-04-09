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Задержан водитель, насмерть сбивший двух женщин в Иркутской области
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Задержан водитель, насмерть сбивший двух женщин в Иркутской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Полиция задержала водителя, который устроил смертельную аварию на сельской дороге в Тулунском районе Иркутской области.
Отметим, что авария произошла в понедельник около 05:40 по местному времени в селе Гуран. Автомобиль «Тойота» сбил двух местных жительниц 55 и 51 лет, которые шли по обочине дороги. Обе женщины скончались на месте аварии до приезда скорой помощи.
По информации пресс-службы Главного управления МВД по Иркутской области, мужчина скрылся с места ДТП. В настоящее время подозреваемого в совершении аварии задержали. Им оказался 28-летний местный житель. По предварительной информации, он мог управлять автомобилем в состоянии опьянения.
Сейчас мужчину доставили в отдел полиции для установления обстоятельств произошедшего.
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