Задержан водитель, насмерть сбивший двух женщин в Иркутской области

Полиция задержала водителя, который устроил смертельную аварию на сельской дороге в Тулунском районе Иркутской области.

Отметим, что авария произошла в понедельник около 05:40 по местному времени в селе Гуран. Автомобиль « Тойота » сбил двух местных жительниц 55 и 51 лет, которые шли по обочине дороги. Обе женщины скончались на месте аварии до приезда скорой помощи.

По информации пресс-службы Главного управления МВД по Иркутской области, мужчина скрылся с места ДТП. В настоящее время подозреваемого в совершении аварии задержали. Им оказался 28-летний местный житель. По предварительной информации, он мог управлять автомобилем в состоянии опьянения.

Сейчас мужчину доставили в отдел полиции для установления обстоятельств произошедшего.