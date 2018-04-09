В Екатеринбурге появятся новые выделенки для общественного транспорта

Выделенки будут сделаны уже к лету, об этом сообщает в понедельник, 9 апреля, «АиФ-Урал»

Выделенные полосы появятся сразу на нескольких улицах Екатеринбурга: Розы Люксембург, Чапаева, Белинского, Карла Либкнехта, Челюскинцев и Вильгельма де Геннина. Кроме того, по словам замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам транспорта, благоустройства и экологии Евгения Архипова , с ГИБДД обсуждается вопрос об организации выделенных полос на улицах Малышева и Щорса.

Общая протяженность выделенок составит 13 км. Разметку нанесут ближе к маю, когда установится теплая погода. Выделенные полосы в том числе будут предназначены и для проезда клиентских групп FIFA.

Напомним, что на время проведения Чемпионата миру по футболу в городах-организаторах будет разрешено движение по выделенным полосам. такой указ подписал в феврале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев . Движение будет разрешено для участников спортивных соревнований, делегаций и персонала FIFA, членов оргкомитета «Россия-2018», а также представителей СМИ и других участников Чемпионата мира по футболу.

Отметим, вопрос о выделенках стал яблоком раздора для городской администрации и представителей ГИБДД. Чиновники отвели правую полосу улицы Малышева на участке от Генеральской до Гагарина под общественный транспорт. Участники движения должны были поворачивать направо из второго ряда, это создавало дополнительный риск аварий. В ГИБДД посчитали, что разметка и дорожные знаки появились здесь незаконно, поэтому мэрии было вынесено предписание на их демонтаж. Администрация, не согласившись с таким решением, обратилась в суд, но он все равно встал на сторону дорожного ведомства.