Челябинца осудили за ДТП, в котором погиб водитель скорой 

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля, ФедералПресс. Осужден житель Челябинской области, который погубил в ДТП водителя скорой помощи.
Авария произошла 25 июня прошлого года на автодороге Южноуральск — Магнитогорск. Водитель Mercedes-Benz ехал по ней со скоростью более 150 километров в час. Обогнав машину скорой помощи, он, не успевая закончить маневр, вернулся на полосу своего движения, где столкнулся с машиной скорой. Оба автомобиля вылетели на обочину, где иномарка загорелась, а скорая и вовсе разлетелась на части. Водитель медицинского автомобиля скончался на следующий день в больнице.
Виновнику ДТП назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 3 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.