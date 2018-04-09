«Это справедливо»: водителю, который пьяным погубил двух девочек в Белоярке, дали реальный срок

Белоярский суд вынес приговор по резонансному ДТП, в котором пьяный водитель погубил двух девочек, а потом скрылся с места аварии. На этот раз Игорю Батуеву дали реальный срок — 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима . Плюс к тому он должен будет компенсировать моральный вред: по 1 миллиону родителями, а также 300 тысяч брату и 500 тысяч сестре.

— Наконец приговор обладает хоть какими-то признаками справедливости. Предыдущее решение отправить его в колонию поселение не устраивало ни одну из пострадавших сторон. Максимально Батуев мог получить 9 лет, но суд учёл положительные характеристики с места жительства, — прокомментировал решение автоправозащитник Максим Едрышов, который представляет интересы семьи одной из погибших.

Cмертельная авария случилась 27 мая прошлого года. Девочки шли даже не по обочине дороги, а по полю. На момент совершения ДТП Игорь Батуев работал на ЗиКе, где имел доступ к гостайне. Ему 54 года, семьи и детей у него нет.

Суд дал Батуеву за его проступок пять с половиной лет колонии-поселения, а также потребовал, чтобы он возместил моральный вред в 3,5 миллиона рублей родителям девочек. Мама одной из девочек такое решение оспорила в Областном суде. Инстанция приговор отменила, так как судья белоярского суда попросту забыла указать в приговоре, что Батуев был пьян.