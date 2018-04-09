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Житель Урала насмерть сбил двух девочек и получил почти шесть лет тюрьмы
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Житель Урала насмерть сбил двух девочек и получил почти шесть лет тюрьмы 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Белоярский районный суд назначил водителю Игорю Батуеву пять лет 11 месяцев колонии за то, что он сбил насмерть двух девочек, сообщает прокуратура Свердловской области.
По версии следствия, в вечернее время 27 мая 2017 года недалеко от села Косулино, в районе четвертого километра автодороги Станция Глубокое — Бобровский, водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и не справился с управлением, выехав на правую обочину.
В это время по обочине в попутном направлении шли две девочки, 2002 и 2003 года рождения, на которых он наехал. Дети получили тяжелые травмы и погибли на месте. По данным следствия, водитель с места происшествия скрылся, но позднее был задержан.
"Суд назначил наказание Батуеву в виде лишения свободы сроком на пять лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года. Также приговором суда удовлетворены исковые требования родителей погибших о взыскании морального вреда. С подсудимого в пользу родственников погибших девочек взыскана компенсация морального вреда на сумму 3,3 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
В течение 10 дней прокуратура изучит приговор суда и примет решение о возможности его обжалования, уточняет надзорное ведомство.
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