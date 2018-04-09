Обстоятельства гибели школьника на заброшенной ферме выясняет прокуратура

В Саратовской области обстоятельства гибели подростка на заброшенной ферме сейчас выясняет прокуратура

Напомним, что несчастный случай произошел около 7 часов вечера 7 апреля в 900 метрах от села Петропавловка в Дергачевском районе. На ребенка, обучающегося в 8-м классе школы № 1, упала часть строения из кирпича и бетонных плит. От полученных травм подросток погиб на месте. — Во время проверки будут выяснены все обстоятельства ЧП, установлен собственник фермы, приняты необходимые меры, — сообщает прокуратура.