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Обстоятельства гибели школьника на заброшенной ферме выясняет прокуратура
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Обстоятельства гибели школьника на заброшенной ферме выясняет прокуратура 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратовской области обстоятельства гибели подростка на заброшенной ферме сейчас выясняет прокуратура.
Напомним, что несчастный случай произошел около 7 часов вечера 7 апреля в 900 метрах от села Петропавловка в Дергачевском районе. На ребенка, обучающегося в 8-м классе школы № 1, упала часть строения из кирпича и бетонных плит. От полученных травм подросток погиб на месте. — Во время проверки будут выяснены все обстоятельства ЧП, установлен собственник фермы, приняты необходимые меры, — сообщает прокуратура.
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