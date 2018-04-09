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Водители-мигранты испортили статистику аварийности в России
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Водители-мигранты испортили статистику аварийности в России 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В России снижается общее количество ДТП с пострадавшими (на 2,5 процента) и погибшими (на 6 процентов), но растет число подобных происшествий, произошедших по вине водителей-граждан СНГ. Об этом сообщили в научном центре безопасности дорожного движения МВД России, пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 9 апреля.
В частности, в ДТП из-за водителей-мигрантов погибли 524 человека, а ранены 5,93 тысячи. Общее число таких аварий — 4,2 тысячи, что на 4,2 процента больше, чем в 2016-м. Аналогичная проблема отмечалась и в прошлогоднем исследовании.
Однако аварии с мигрантами не единственный негативный тренд. «Необходимо обратить внимание на аварийность с участием детей, водителей автобусов, а также пешеходов на пешеходных переходах, — отметили в научном центре. — Не исключен рост показателей из-за нарушения ПДД водителями, находящимися в состоянии опьянения».
Также в 2017-м году резко увеличилось число ДТП с пострадавшими на железнодорожных переездах — 242 происшествия, что на 17,5 процентов больше, чем в 2016-м. В таких авариях погибли 94 человека, ранения получили 317.
В июле прошлого года Госдума приняла поправки, позволяющие гражданам Белоруссии, Казахстана и Киргизии работать профессиональными водителями в России без обязательного получения российских водительских удостоверений.
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