Водители-мигранты испортили статистику аварийности в России

В России снижается общее количество ДТП с пострадавшими (на 2,5 процента) и погибшими (на 6 процентов), но растет число подобных происшествий, произошедших по вине водителей-граждан СНГ. Об этом сообщили в научном центре безопасности дорожного движения МВД России, пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 9 апреля.

В частности, в ДТП из-за водителей-мигрантов погибли 524 человека, а ранены 5,93 тысячи. Общее число таких аварий — 4,2 тысячи, что на 4,2 процента больше, чем в 2016-м. Аналогичная проблема отмечалась и в прошлогоднем исследовании.

Однако аварии с мигрантами не единственный негативный тренд. «Необходимо обратить внимание на аварийность с участием детей, водителей автобусов, а также пешеходов на пешеходных переходах, — отметили в научном центре. — Не исключен рост показателей из-за нарушения ПДД водителями, находящимися в состоянии опьянения».

Также в 2017-м году резко увеличилось число ДТП с пострадавшими на железнодорожных переездах — 242 происшествия, что на 17,5 процентов больше, чем в 2016-м. В таких авариях погибли 94 человека, ранения получили 317.