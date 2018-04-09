В Орловском районе столкнулись «десятка» и грузовик: один человек госпитализирован

Авария произошла на 360-ом километре дороги «Вятка». В пятницу, 7 апреля, около 23 часов на трассе в Орловском районе столкнулись седан и грузовик. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с грузовиком Scania под управлением 51-летнего водителя.

В результате аварии травмы получил 36-летний пассажир «десятки» — его госпитализировали, отметили в областном УГИБДД

Фото — УГИБДД по Кировской области