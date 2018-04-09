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В Орловском районе столкнулись «десятка» и грузовик: один человек госпитализирован
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В Орловском районе столкнулись «десятка» и грузовик: один человек госпитализирован 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Авария произошла на 360-ом километре дороги «Вятка». В пятницу, 7 апреля, около 23 часов на трассе в Орловском районе столкнулись седан и грузовик. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с грузовиком Scania под управлением 51-летнего водителя.
В результате аварии травмы получил 36-летний пассажир «десятки» — его госпитализировали, отметили в областном УГИБДД.
Фото — УГИБДД по Кировской области
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