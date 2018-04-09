Стало известно, как изменится движение автомобилей в Таганроге 9 мая

9 мая, в день 73-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне в связи с праздничными мероприятиями изменится схема движения автомобильного транспорта. Как сообщает городская администрация, в этот день с 6 утра и до полуночи будет закрыта для проезда ул. Петровская от пер. Гоголевского до пер. 1-го Крепостного, а также ул. Греческая от пер. 1-го Крепостного до пер. Малого Садового.

Кроме того, в указанные часы изменятся и схемы движения автобусов. В частности, автобус №17 поедет пер. Гоголевского по ул. Фрунзе до пер. Итальянского, выезд — в обратном направлении, автобусы маршрутов № 2, 19, 30, 60 поедут от пер. Гоголевского по ул. Александровской, по пер. Тургеневскому, по ул. Петровской и далее по обычным схемам движения. Также автобусы маршрутов № 3, 6, 15, 56, 74 будут направляться от ул. Дзержинского по ул. Петровской, пер. Гоголевскому, ул. Александровской, пер. Тургеневскому, ул. Петровской и далее. При этом остальные участники дорожного движения смогут объехать перекрытые участки по описанным выше улицам.