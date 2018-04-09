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Стало известно, как изменится движение автомобилей в Таганроге 9 мая
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Стало известно, как изменится движение автомобилей в Таганроге 9 мая 

Деловое сообщество 1 час назад
9 мая, в день 73-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне в связи с праздничными мероприятиями изменится схема движения автомобильного транспорта. Как сообщает городская администрация, в этот день с 6 утра и до полуночи будет закрыта для проезда ул. Петровская от пер. Гоголевского до пер. 1-го Крепостного, а также ул. Греческая от пер. 1-го Крепостного до пер. Малого Садового.
Кроме того, в указанные часы изменятся и схемы движения автобусов. В частности, автобус №17 поедет пер. Гоголевского по ул. Фрунзе до пер. Итальянского, выезд — в обратном направлении, автобусы маршрутов № 2, 19, 30, 60 поедут от пер. Гоголевского по ул. Александровской, по пер. Тургеневскому, по ул. Петровской и далее по обычным схемам движения. Также автобусы маршрутов № 3, 6, 15, 56, 74 будут направляться от ул. Дзержинского по ул. Петровской, пер. Гоголевскому, ул. Александровской, пер. Тургеневскому, ул. Петровской и далее. При этом остальные участники дорожного движения смогут объехать перекрытые участки по описанным выше улицам.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения, водителям транспортных средств необходимо быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания технических средств регулирования дорожного движения и рекомендации сотрудников ГИБДД», — добавили в городской администрации.
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