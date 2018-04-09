ДТП в Колпне: школьник на квадроцикле сбил женщину

Дорожно-транспортной происшествие, в котором пострадала жительница посёлка Колпна Орловской области, произошло в минувшую субботу, 7 апреля.

По информации пресс-службы региональной ГИБДд, около 21 час 55 минут 15-летний школьник ехал на квадроцикле «Ирбис» по улице 13 Армии посёлка Колпна.

В районе дома № 12 он сбил 50-летнюю женщину, которая шла по правому краю проезжей части в направлении движения транспортных средств. Световозвращающие элементы на одежде потерпевшей отсутствовали. В результате аварии женщина был травмирована. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.