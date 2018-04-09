Дорожно-транспортной происшествие, в котором пострадала жительница посёлка Колпна Орловской области, произошло в минувшую субботу, 7 апреля.
По информации пресс-службы региональной ГИБДд, около 21 час 55 минут 15-летний школьник ехал на квадроцикле «Ирбис» по улице 13 Армии посёлка Колпна.
В районе дома № 12 он сбил 50-летнюю женщину, которая шла по правому краю проезжей части в направлении движения транспортных средств. Световозвращающие элементы на одежде потерпевшей отсутствовали. В результате аварии женщина был травмирована. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Сообщение ДТП в Колпне: школьник на квадроцикле сбил женщину появились сначала на РИА 57.