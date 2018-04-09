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В Вятских Полянах такси вылетело с моста
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В Вятских Полянах такси вылетело с моста 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В понедельник, 9 апреля 2018 года, в Вятских Полянах с моста слетела машина такси. Авария произошла в 01:35.
В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области рассказали, что 46-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился у с управлением.
«В результате аварии травмы получила 46-летняя женщина-пассажирка. У женщины переломы ключицы и ребер, — пояснили в ведомстве. — Известно, что водитель был трезвым».
Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.
Фото — progorod43.ru
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