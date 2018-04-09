В Вятских Полянах такси вылетело с моста

В понедельник, 9 апреля 2018 года, в Вятских Полянах с моста слетела машина такси. Авария произошла в 01:35.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области рассказали, что 46-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился у с управлением.

«В результате аварии травмы получила 46-летняя женщина-пассажирка. У женщины переломы ключицы и ребер, — пояснили в ведомстве. — Известно, что водитель был трезвым».

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

Фото — progorod43.ru