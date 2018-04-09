Курская прокуратура проводит проверку ДТП, в котором пострадали 7 человек

Водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управление, выехал на встречку и столкнулся со световой опорой

По предварительным данным, ночью 6 апреля, микроавтобус Mercedes Benz Vito ехал из Белгорода в Москву по автодороге М2 Крым. Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со световой опорой.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры , в машине находились восемь человек, двое из них дети, 8 лет и 1 год. Пострадавшие пассажиры были госпитализированы с телесными повреждениями.

По факту ДТП следственный орган проводит проверку, результаты находятся на контроле прокуратуры Курского района.