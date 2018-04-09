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Курская прокуратура проводит проверку ДТП, в котором пострадали 7 человек
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Курская прокуратура проводит проверку ДТП, в котором пострадали 7 человек 

Курские известия 53 минуты назад
Фото: Курские известия
Водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управление, выехал на встречку и столкнулся со световой опорой
По предварительным данным, ночью 6 апреля, микроавтобус Mercedes Benz Vito ехал из Белгорода в Москву по автодороге М2 Крым. Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со световой опорой.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в машине находились восемь человек, двое из них дети, 8 лет и 1 год. Пострадавшие пассажиры были госпитализированы с телесными повреждениями.
По факту ДТП следственный орган проводит проверку, результаты находятся на контроле прокуратуры Курского района.
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