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Иномарка столкнулась с «КАМАЗом» на Ставрополье
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Иномарка столкнулась с «КАМАЗом» на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Водитель иномарки врезался в «КАМАЗ» на федеральной трассе «Кавказ» 11 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
По дороге из Минвод в Невинномысск водитель иномарки не соблюдал дистанцию и врезался в «КАМАЗ» с двумя полуприцепами. Его пассажирка, пожилая жительница Армении, сломала руку и попала в больницу.
Остальные участники ДТП не пострадали благодаря ремням безопасности.
Полиция проводит проверку по факту случившегося. Водитель иномарки не был злостным нарушителем ПДД, за рулём был трезв.
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