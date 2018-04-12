Иномарка столкнулась с «КАМАЗом» на Ставрополье

Водитель иномарки врезался в «КАМАЗ» на федеральной трассе «Кавказ» 11 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

По дороге из Минвод в Невинномысск водитель иномарки не соблюдал дистанцию и врезался в «КАМАЗ» с двумя полуприцепами. Его пассажирка, пожилая жительница Армении, сломала руку и попала в больницу.

Остальные участники ДТП не пострадали благодаря ремням безопасности.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Водитель иномарки не был злостным нарушителем ПДД, за рулём был трезв.