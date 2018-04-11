В Уфе столкнулась иномарка и КАМАЗ: пострадал водитель

В северной части башкирской столицы возле КПМ на выезде из микрорайона Шакша грузовик столкнулся с иномаркой.

По предварительным данным, столкнулись Chevrolet Aveo и КАМАЗ. В аварии пострадал водитель иномарки, его с травмами госпитализировали. Что послужило причиной ДТП, установят сотрудники Госавтоинспекции , которые работают на месте ЧП.

— Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть аварий, в которых семь человек получили травмы, в том числе четыре пешехода. А сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2600 нарушений ПДД, задержаны 39 нетрезвых водителей. Разыскан один ранее угнанный автомобиль, — пояснили в республиканской ГИБДД.