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В Уфе столкнулась иномарка и КАМАЗ: пострадал водитель
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В Уфе столкнулась иномарка и КАМАЗ: пострадал водитель 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В северной части башкирской столицы возле КПМ на выезде из микрорайона Шакша грузовик столкнулся с иномаркой.
По предварительным данным, столкнулись Chevrolet Aveo и КАМАЗ. В аварии пострадал водитель иномарки, его с травмами госпитализировали. Что послужило причиной ДТП, установят сотрудники Госавтоинспекции, которые работают на месте ЧП.
— Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть аварий, в которых семь человек получили травмы, в том числе четыре пешехода. А сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2600 нарушений ПДД, задержаны 39 нетрезвых водителей. Разыскан один ранее угнанный автомобиль, — пояснили в республиканской ГИБДД.
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