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В Рязани на Куйбышевском шоссе сбили женщину и подростка
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В Рязани на Куйбышевском шоссе сбили женщину и подростка 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
Во вторник, 10 апреля, в Рязани молодой водитель на иномарке "Хонда Аккорд" сбил на проезжей части женщину и девочку-подростка. Пострадавшие пешеходы доставлены в больницу.
По данным регионального УМВД, инцидент произошел поздно вечером на улице Куйбышевское шоссе, возле дома №6. За рулем легковой иномарки находился 21-летний житель московского региона. По предварительной информации, он совершил наезд, когда пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия 43-летней женщине и 14-летней девочке понадобилась медицинская помощь.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального УГИБДД, по факту ДТП проводится проверочные мероприятия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: 62.мвд.рф
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