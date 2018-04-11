В Рязани на Куйбышевском шоссе сбили женщину и подростка

Во вторник, 10 апреля, в Рязани молодой водитель на иномарке " Хонда Аккорд" сбил на проезжей части женщину и девочку-подростка. Пострадавшие пешеходы доставлены в больницу.

По данным регионального УМВД, инцидент произошел поздно вечером на улице Куйбышевское шоссе, возле дома №6. За рулем легковой иномарки находился 21-летний житель московского региона. По предварительной информации, он совершил наезд, когда пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия 43-летней женщине и 14-летней девочке понадобилась медицинская помощь.

Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального УГИБДД, по факту ДТП проводится проверочные мероприятия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: 62.мвд.рф