ФРГ после теракта в Мюнстере будет лишать джихадистов гражданства

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что граждане ФРГ, замеченные в связях с джихадистами, будут лишаться гражданства страны при условии наличия у них другого гражданства. По словам министра, соответствующие изменения планируется внести в действующее законодательство, пишет «Свободная пресса».

В минувшую субботу в германском Мюнстере грузовик наехал на уличное кафе. В результате инцидента погибли три человека, еще 20 травмированы. Власти Германии рассматривают происшествие как теракт. Водитель грузовика является гражданином Германии 1969 года рождения с психическими отклонениями. Он покончил с собой.