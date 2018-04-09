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ФРГ после теракта в Мюнстере будет лишать джихадистов гражданства
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ФРГ после теракта в Мюнстере будет лишать джихадистов гражданства 

Национальная Служба Новостей 45 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что граждане ФРГ, замеченные в связях с джихадистами, будут лишаться гражданства страны при условии наличия у них другого гражданства. По словам министра, соответствующие изменения планируется внести в действующее законодательство, пишет «Свободная пресса».
В минувшую субботу в германском Мюнстере грузовик наехал на уличное кафе. В результате инцидента погибли три человека, еще 20 травмированы. Власти Германии рассматривают происшествие как теракт. Водитель грузовика является гражданином Германии 1969 года рождения с психическими отклонениями. Он покончил с собой.
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