В Орловской области 14 водителей ездили «навеселе»

За минувшие праздничные выходные на территории Орловской области сотрудниками регионального управления Госавтоинспекции вновь были выявлены пьяные водители.

В ходе рейдов по нетрезвым автомобилистам сотрудники полиции выявили 14 нарушителей, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. Одиннадцать из них управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, трое отказались проходить медицинское освидетельствование.

Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.