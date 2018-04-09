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Тюменскому участковому суд на год ограничил свободу за ДТП с пострадавшим
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Тюменскому участковому суд на год ограничил свободу за ДТП с пострадавшим 

72.ru 41 минуту назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 9 апреля, в Кетовский районный суд Курганской области вынес приговор 31-летнему участковому уполномоченному тюменской полиции. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
— Следствием и судом установлено, что в середине марта 2017 года обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался в районе 34-го километра автодороги «Курган-Куртамыш». Проигнорировав предупреждающий знак «Направление поворота», водитель допустил выезд на полосу встречного движения и боковое скольжение своего автомобиля, в результате чего произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota Camry, — рассказали в региональном управлении СКР по Курганской области
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель второй иномарки серьезно пострадал. По заключению специалистов, ему причинен тяжкий вред здоровью.
Кетовский районный суд приговорил тюменского участкового к ограниченияю свободы сроком на 1 год. Силовики уточняют, что решение еще не вступило в законную силу и стороны могут обжаловать его.
Ограничение свободы — вид уголовного наказания, сущность которого образует совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осуждённого, которые исполняются без изоляции осуждённого от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа. Выясняются сейчас обстоятельства и еще двух инцидентов с участием тюменских полицейских. В конце марта в одном из пивных баров на улице Евгения Богдановича в Тюмени произошла драка с участием начальника штаба областной полиции, а в минувшие выходные в Ишиме с поличным задержали сотрудников ГИБДД, получивших от водителя взятку.
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