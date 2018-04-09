Тюменскому участковому суд на год ограничил свободу за ДТП с пострадавшим

Сегодня, 9 апреля, в Кетовский районный суд Курганской области вынес приговор 31-летнему участковому уполномоченному тюменской полиции. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

— Следствием и судом установлено, что в середине марта 2017 года обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался в районе 34-го километра автодороги «Курган-Куртамыш». Проигнорировав предупреждающий знак «Направление поворота», водитель допустил выезд на полосу встречного движения и боковое скольжение своего автомобиля, в результате чего произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota Camry , — рассказали в региональном управлении СКР по Курганской области

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель второй иномарки серьезно пострадал. По заключению специалистов, ему причинен тяжкий вред здоровью.

Кетовский районный суд приговорил тюменского участкового к ограниченияю свободы сроком на 1 год. Силовики уточняют, что решение еще не вступило в законную силу и стороны могут обжаловать его.