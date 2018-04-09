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Водитель из Мюнстера не имел лицензии на огнестрельное оружие
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Водитель из Мюнстера не имел лицензии на огнестрельное оружие 

Российская Газета 39 минут назад
По словам министра внутренних дел федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Херберта Ройля, мужчина не имел лицензии на приобретение огнестрельного оружия, это было сделано в обход закона.
Напомним, что при обыске в кабине грузовика и в его мюнстерской квартире были обнаружены травматика и муляж автомата Калашникова. Кроме того, стало известно, что Йенс Р. все-таки состоял на учете полиции — хотя и не проходил по статьям об экстремизме. Однако в 2015-2016 годах в отношении него было заведено три дела. Речь идет о некой угрозе физической расправы, о причинении материального вреда и о побеге с места аварии. Об этом сообщили в прокуратуре Мюнстера.
Подтверждается, что он страдал психическими расстройствами и находился под наблюдением врачей. Как пишет Spiegel Online, в его втором доме в Пирне (восточногерманская земля Саксония) следователи обнаружили пространное письмо, в котором пациент жалуется на врачей, на нервные срывы и на «комплексы вины».
Между тем медики Мюнстера по-прежнему борются за жизнь двух раненых. Напомним, под колесами грузовика, управляемого Йенсом Р., погибли 65-летний мужчина и 51-летняя женщина, 20 человек пострадали.
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