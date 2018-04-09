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В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, который насмерть сбил двух детей и сбежал
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В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, который насмерть сбил двух детей и сбежал 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как рассказали в региональной прокуратуре, сегодня Белоярский районный суд вынес приговор виновнику аварии, которая произошла 27 мая 2017 года недалеко от села Косулино. На 4 километре дороги водитель автомобиля Игорь Батуев в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость, вылетел на обочину, где шли две девочки 2002 и 2003 года в рождения.
Мужчина сбил детей, от полученных травм обе девочек погибли на месте. Водитель при этом скрылся с места происшествия, но позже был задержан полицейскими. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух ли  Суд приговорил Батуева к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил его прав на три года. Также он обязан будет выплатить 3,3 миллиона рублей компенсации родителям погибших девочек.
«В течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней прокуратура изучит приговор суда, даст ему оценку на предмет наличия оснований для обжалования или отсутствия таковых», — добавили в ведомстве.
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