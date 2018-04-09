Железнодорожные переезды нуждаются в реконструкции 

Устранить аварийные ситуации на железнодорожных переездах, подобные столкновению маршрутки с поездом на переезде Армянск — Красноперекопск 8 апреля, поможет повсеместное строительство двухуровневых путепроводов, полагает депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Сергей Бидонько.
Парламентарий, комментируя ДТП, констатировал неудовлетворительное состояние некоторых транспортных развязок, замечая, что большинство аварий с участием автотранспорта происходит на переездах, не оборудованных специальными техническими средствами заграждения.
«Как свидетельствуют мероприятия, проведённые в регионах в рамках партпроекта, проблема соблюдения водителями правил проезда железнодорожных переездов является на сегодняшний день сверхактуальной. Ежедневно на железной дороге фиксируют десятки нарушений водителями автотранспорта правил проезда переездов. Только в 2017 году количество аварий на железнодорожных переездах выросло на 17,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Всего на железнодорожных переездах произошло 266 ДТП. В них погибли 94 человека и 317 были ранены», — рассказал «Парламентской газете» зампред думского Комитета по транспорту и строительству.
Как показали отчёты с мест, на текущий момент в крайне неудовлетворительном состоянии находятся железнодорожные переезды в 43 регионах страны. Все они требуют масштабной реконструкции, и по многим из них в настоящее время выполняются инженерно-изыскательские работы. Бидонько сообщил, что в ходе анализа поступившего материала установлено, что наиболее проблемные объекты, нуждающиеся в строительстве двухуровневых путепроводов, — железнодорожные переезды, не оборудованные специальными техническими средствами заграждения и закрывающиеся минимум три раза в час.
«Собранная информация ляжет в основу программы мероприятий по ликвидации одноуровневых пересечений автодорог с железнодорожными путями и оснащению железнодорожных переездов средствами автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения. Она также будет направлена в Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, где 10 апреля планируется заседание по этой теме», — пообещал Бидонько.
Накануне на железнодорожном переезде Армянск — Красноперекопск в Крыму столкнулись электропоезд «Армянск — Керчь» и микроавтобус «Мерседес-Спринтер», следовавший по маршруту Севастополь — Армянск. В результате ДТП погибли пять человек, ещё семеро получили ранения и травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.