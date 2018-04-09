Железнодорожные переезды нуждаются в реконструкции

Устранить аварийные ситуации на железнодорожных переездах, подобные столкновению маршрутки с поездом на переезде Армянск — Красноперекопск 8 апреля, поможет повсеместное строительство двухуровневых путепроводов, полагает депутат Госдумы , федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Сергей Бидонько

Парламентарий, комментируя ДТП, констатировал неудовлетворительное состояние некоторых транспортных развязок, замечая, что большинство аварий с участием автотранспорта происходит на переездах, не оборудованных специальными техническими средствами заграждения.

«Как свидетельствуют мероприятия, проведённые в регионах в рамках партпроекта, проблема соблюдения водителями правил проезда железнодорожных переездов является на сегодняшний день сверхактуальной. Ежедневно на железной дороге фиксируют десятки нарушений водителями автотранспорта правил проезда переездов. Только в 2017 году количество аварий на железнодорожных переездах выросло на 17,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Всего на железнодорожных переездах произошло 266 ДТП. В них погибли 94 человека и 317 были ранены», — рассказал « Парламентской газете » зампред думского Комитета по транспорту и строительству.

Как показали отчёты с мест, на текущий момент в крайне неудовлетворительном состоянии находятся железнодорожные переезды в 43 регионах страны. Все они требуют масштабной реконструкции, и по многим из них в настоящее время выполняются инженерно-изыскательские работы. Бидонько сообщил, что в ходе анализа поступившего материала установлено, что наиболее проблемные объекты, нуждающиеся в строительстве двухуровневых путепроводов, — железнодорожные переезды, не оборудованные специальными техническими средствами заграждения и закрывающиеся минимум три раза в час.

«Собранная информация ляжет в основу программы мероприятий по ликвидации одноуровневых пересечений автодорог с железнодорожными путями и оснащению железнодорожных переездов средствами автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения. Она также будет направлена в Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, где 10 апреля планируется заседание по этой теме», — пообещал Бидонько.