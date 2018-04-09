Mitsubishi отзывает в России почти 5 тысяч машин Lancer 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Официальный представитель Mitsubishi на российском рынке «MMC Рус» отзывает 4,78 тысячи автомобилей Mitsubishi Lancer из-за возможных проблем с подушкой безопасности водителя, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные c июля 2009 года по февраль 2010 года.
"Причиной отзыва является, возможно, некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах будет произведена замена патрона подушки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что «MMC Рус» уведомит владельцев машин, которые попали под отзыв. При этом владельцы могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля и обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.