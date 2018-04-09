Mitsubishi отзывает в России почти 5 тысяч машин Lancer

Отзыву подлежат автомобили, реализованные c июля 2009 года по февраль 2010 года.

"Причиной отзыва является, возможно, некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах будет произведена замена патрона подушки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что «MMC Рус» уведомит владельцев машин, которые попали под отзыв. При этом владельцы могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля и обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.