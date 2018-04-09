Ещё
Mitsubishi отзывает в России почти 5 тысяч машин Lancer
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mitsubishi отзывает в России почти 5 тысяч машин Lancer 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Официальный представитель Mitsubishi на российском рынке «MMC Рус» отзывает 4,78 тысячи автомобилей Mitsubishi Lancer из-за возможных проблем с подушкой безопасности водителя, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные c июля 2009 года по февраль 2010 года.
"Причиной отзыва является, возможно, некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах будет произведена замена патрона подушки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что «MMC Рус» уведомит владельцев машин, которые попали под отзыв. При этом владельцы могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля и обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
РИА Новости: последние новости
Три человека пострадали в результате столкновения кареты «скорой помощи» с легковым автомобилем в Перово Один человек погиб в результате опрокидывания иномарки на Киевском шоссе в ТиНАО Количество случаев ДТП с погибшими на переездах МЖД увеличилось с шести до 17 в январе-марте
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику2
Водитель протащил пенсионерку за ноги
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение