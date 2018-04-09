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Почти 5 тыс. автомобилей Mitsubishi Lancer отзывают в РФ из-за возможных проблем с подушкой безопасности
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Почти 5 тыс. автомобилей Mitsubishi Lancer отзывают в РФ из-за возможных проблем с подушкой безопасности 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Почти 5 тыс. автомобилей Mitsubishi Lancer отзывают в РФ из-за возможных проблем с подушкой безопасности водителя, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 4 тыс. 780 автомобилей марки Mitsubishi (Lancer). Программа мероприятий представлена ООО «MMC Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Mitsubishi на российском рынке. Отзыву подлежат 4 тыс. 780 автомобилей Mitsubishi Lancer, реализованных с июля 2009 г. по февраль 2010 г. с VIN-кодами согласно приложению (на сайте Росстандарта)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной отзыва является, возможно, некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах будет произведена замена патрона подушки.
«Уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi Lancer, попадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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