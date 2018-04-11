Тюменец пришёл к приставам «освободить» свою машину, но у него выплыл второй долг в 300 тысяч

На этой неделе в Тюмени произошёл необычный случай между должником и приставами. К ним в отдел обратился автомобилист. Он предоставил квитанции об оплате задолженности по штрафам ГИБДД для снятия запрета на регистрационные действия с его дорогой иномарки. Но не тут -то было. Пристав проверил этого тюменца на наличие других задолженностей и нашёл информацию о долге в 300 тысяч рублей.

Сотрудник уточнил у тюменца, где находится его машина Volkswagen Touareg сейчас. Тюменец ответил, что пришел к судебным приставам пешком. Но долго искать иномарку приставам не пришлось — на парковке управления они отыскали единственную машину марки Touareg, которая принадлежит должнику.

— Судебные приставы составили акт ареста иномарки. Но тюменец не хотел расставаться со своим автомобилем. Он позвонил отцу, который предоставил деньги сыну для погашения этой задолженности, — рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

На прошлой неделе приставы забрали 18 машин у должников и собрали полмиллиона рублей во время рейда на Мельникайте.